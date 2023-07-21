В Пакистане из-за муссонных дождей и наводнений погибли более 100 человек

Более 100 человек погибли и 180 пострадали в результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане.

Более 100 человек погибли и 180 пострадали в результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство Xinhua.

По данным пакистанского Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с начала сезона муссонных дождей 25 июня в восточной провинции Пенджаб погибли 57 жителей и более 180 получили ранения. Дожди и наводнения разрушили десятки домов и причинили значительный ущерб крестьянским хозяйствам. От удара стихии серьезно пострадали столица провинции Лахор и город Равалпинди, где за последние несколько суток выпало свыше 200 мм осадков. Паводковые воды затопили там многие жилые районы, парализовали работу транспорта и вызвали перебои в электроснабжении. В Равалпинди наводнения привели к обрушению строившегося моста и гибели 12 рабочих.

Не менее 47 человек погибли из-за дождей, оползней и ударов молний в северной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщения о жертвах поступили из сельских районов западной провинции Белуджистан и юго-восточной провинции Синд, где сильные дожди не прекращаются несколько недель.