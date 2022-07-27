В Пакистане из-за мощных наводнений погибли свыше 330 человек

В Пакистане за прошедшие несколько дней в результате сильных наводнений погибли более 330 человек, сотни пострадали.

В Пакистане за прошедшие несколько дней в результате сильных наводнений погибли более 330 человек, сотни пострадали.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду пакистанское издание Business Recorder.

Национальное управление Пакистана по чрезвычайным ситуациям сообщило, что только с понедельника в стране зарегистрировали не менее 35 случаев смерти вследствие наводнений. Таким образом, общее число погибших составило 337 человек.

Издание отмечает, что стихийное бедствие нанесло ущерб более чем 8,6 тыс. домам, из них около 3,3 тыс. разрушены полностью. Сотни людей остались без крова. Кроме того, потоки воды снесли 50 мостов, ливневые паводки разрушили дороги общей протяженностью 650 км.

Больше всего от стихийного бедствия пострадала провинция Белуджистан. Там зарегистрировали 104 летальных исхода, и более 60 пострадавших. Разрушены 580 км дорог.

СМИ сообщают, что проливные дожди в стране в ближайшие дни продолжатся.