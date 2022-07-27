О нас

В Пакистане из-за мощных наводнений погибли свыше 330 человек

В Пакистане из-за мощных наводнений погибли свыше 330 человек В Пакистане за прошедшие несколько дней в результате сильных наводнений погибли более 330 человек, сотни пострадали.
Другие страны
27 июля 2022 г. 12:04
В Пакистане из-за мощных наводнений погибли свыше 330 человек

В Пакистане за прошедшие несколько дней в результате сильных наводнений погибли более 330 человек, сотни пострадали.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду пакистанское издание Business Recorder.

Национальное управление Пакистана по чрезвычайным ситуациям сообщило, что только с понедельника в стране зарегистрировали не менее 35 случаев смерти вследствие наводнений. Таким образом, общее число погибших составило 337 человек.

Издание отмечает, что стихийное бедствие нанесло ущерб более чем 8,6 тыс. домам, из них около 3,3 тыс. разрушены полностью. Сотни людей остались без крова. Кроме того, потоки воды снесли 50 мостов, ливневые паводки разрушили дороги общей протяженностью 650 км.

Больше всего от стихийного бедствия пострадала провинция Белуджистан. Там зарегистрировали 104 летальных исхода, и более 60 пострадавших. Разрушены 580 км дорог.

СМИ сообщают, что проливные дожди в стране в ближайшие дни продолжатся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda daşqınlar nəticəsində 330-dan çox insan ölüb

Самое читаемое

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi