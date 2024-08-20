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В Пакистане из-за ливней погибло 209 человек

В Пакистане из-за ливней погибло 209 человек Общее число погибших в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов с начала июля достигло 209, число пострадавших составило около 10 тыс. человек.
Другие страны
20 августа 2024 г. 13:06
В Пакистане из-за ливней погибло 209 человек

Общее число погибших в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов с начала июля достигло 209, число пострадавших составило около 10 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Express Tribune.

По сообщению издания, наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в провинции Пенджаб, где оно возросло на 14 человек за последние сутки и составило 84 жителя.

Сообщения о погибших поступают из провинций Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, где наводнениями затоплены деревни, полностью или частично разрушены около 1 тыс. домов, повреждены транспортные магистрали и нарушено электроснабжение.

Нормальная жизнь парализована в южном округе Суккур, где суточный уровень осадков побил 77-летний рекорд и составил 263 мм.

Национальный центр по чрезвычайным ситуациям предупредил о продолжении в ближайшие несколько суток сильных ливней на севере Пакистана, где возможны мощные оползни и наводнения из-за прорыва плотин на ледниковых озерах в предгорьях Гималаев.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda 209 nəfər şiddətli yağışların qurbanı olub
Версия на английском языке Rain death toll in Pakistan rises to 209

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