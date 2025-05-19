В Пакистане двое погибли, еще 11 пострадали при взрыве заминированного автомобиля

В провинции Белуджистан на юге Пакистана по меньшей мере два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва.

В провинции Белуджистан на юге Пакистана по меньшей мере два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, при срабатывании взрывного устройства, заложенного в автомобиле, погибли не менее двух человек, 11 человек госпитализированы с различными травмами. От силы ударной волны близлежащие автомобили и магазины получили повреждения. Атака, как предполагается, была направлена против расположенного рядом военного объекта.

После инцидента между военными и вооруженными лицами, подозреваемыми в совершении нападения, завязалась перестрелка.

К настоящему времени никакая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.