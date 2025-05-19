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В Пакистане двое погибли, еще 11 пострадали при взрыве заминированного автомобиля

В Пакистане двое погибли, еще 11 пострадали при взрыве заминированного автомобиля В провинции Белуджистан на юге Пакистана по меньшей мере два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва.
Другие страны
19 мая 2025 г. 06:45
В Пакистане двое погибли, еще 11 пострадали при взрыве заминированного автомобиля

В провинции Белуджистан на юге Пакистана по меньшей мере два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, при срабатывании взрывного устройства, заложенного в автомобиле, погибли не менее двух человек, 11 человек госпитализированы с различными травмами. От силы ударной волны близлежащие автомобили и магазины получили повреждения. Атака, как предполагается, была направлена против расположенного рядом военного объекта.

После инцидента между военными и вооруженными лицами, подозреваемыми в совершении нападения, завязалась перестрелка.

К настоящему времени никакая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış törədilib, ölən və xəsarət alanlar var

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