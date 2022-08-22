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В Пакистане девять солдат погибли из-за падения грузовика в ущелье

В Пакистане девять солдат погибли из-за падения грузовика в ущелье Военный грузовик с солдатами на борту упал в ущелье в Азад-Джамму и Кашмире.
Другие страны
22 августа 2022 г. 07:49
В Пакистане девять солдат погибли из-за падения грузовика в ущелье

Военный грузовик с солдатами на борту упал в ущелье в Азад-Джамму и Кашмире.

Как передает Report, об этом сообщает Pakistan Observer.

В результате по меньшей мере девять солдат погибли и четверо получили ранения. Отмечается, что грузовик входил в военный конвой, направлявшийся в сторону Манг Баджри в районе Багх. Не доезжая 12 км до места назначения, грузовик сорвался в пропасть.

По оценкам местной полиции, грузовик упал с высоты 150 метров. Из 13 человек, находившихся на борту, семь погибли на месте, еще двое скончались в больнице в Равалакоте.

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