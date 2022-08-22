В Пакистане девять солдат погибли из-за падения грузовика в ущелье

Военный грузовик с солдатами на борту упал в ущелье в Азад-Джамму и Кашмире.

Военный грузовик с солдатами на борту упал в ущелье в Азад-Джамму и Кашмире.

Как передает Report, об этом сообщает Pakistan Observer.

В результате по меньшей мере девять солдат погибли и четверо получили ранения. Отмечается, что грузовик входил в военный конвой, направлявшийся в сторону Манг Баджри в районе Багх. Не доезжая 12 км до места назначения, грузовик сорвался в пропасть.

По оценкам местной полиции, грузовик упал с высоты 150 метров. Из 13 человек, находившихся на борту, семь погибли на месте, еще двое скончались в больнице в Равалакоте.