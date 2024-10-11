В Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков на угольной шахте

По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще семь получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных на угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Как передает
Согласно информации, вооруженные люди ворвались в жилые помещения на угольной шахте в районе Дуки, окружили мужчин и открыли по ним огонь. Трое погибших и четверо раненых были афганцами.
Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.
Агентство напоминает, что нападение произошло в преддверии крупного саммита по вопросам безопасности, которое должно пройти в Исламабаде.