В Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков на угольной шахте

По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще семь получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных на угольную шахту в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще семь получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных на угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на Аssociated Рress, об этом сообщил представитель полиции.

Согласно информации, вооруженные люди ворвались в жилые помещения на угольной шахте в районе Дуки, окружили мужчин и открыли по ним огонь. Трое погибших и четверо раненых были афганцами.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.

Агентство напоминает, что нападение произошло в преддверии крупного саммита по вопросам безопасности, которое должно пройти в Исламабаде.