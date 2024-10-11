О нас

В Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков на угольной шахте

В Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков на угольной шахте По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще семь получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных на угольную шахту в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Другие страны
11 октября 2024 г. 07:23
В Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков на угольной шахте

По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще семь получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных на угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на Аssociated Рress, об этом сообщил представитель полиции.

Согласно информации, вооруженные люди ворвались в жилые помещения на угольной шахте в районе Дуки, окружили мужчин и открыли по ним огонь. Трое погибших и четверо раненых были афганцами.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.

Агентство напоминает, что нападение произошло в преддверии крупного саммита по вопросам безопасности, которое должно пройти в Исламабаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda kömür mədəninə silahlı basqın edilib, azı 20 şaxtaçı ölüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi