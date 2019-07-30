В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета - ВИДЕО

Десять человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.

Как передаёт Report, об этом сообщает местная газета News International со ссылкой на спасательные службы.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на вторник в городе Равалпинди. В результате инцидента погибли десять человек, в числе которых два пилота самолета.

Сообщается, что после крушения самолет загорелся и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. В настоящий момент аварийно-спасательные службы находятся на месте инцидента и ведут спасательные операции.

Причины крушения в настоящее время не приводятся.