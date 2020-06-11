В Пакистане число заражений COVID-19 приблизилось к 120 тысячам

В Пакистане за сутки коронавирус подтвердился почти у шести тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 119,5 тысячи. Как передает Report, об этом сообщил минздрав страны.

Всего в стране от коронавируса вылечились 38 тысяч, погибли 2 356 пациентов.

Ранее премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан достигнет пика по коронавирусу в июле-августе.

9 мая власти сняли первые ограничения, разрешив работу строительных компаний, узкопрофильных медицинских отделений, рынков и магазинов. Несмотря на строгие санитарные требования, прирост новых заражений увеличился.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.