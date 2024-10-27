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В Пакистане не менее четырех правоохранителей погибли при атаке террориста-смертника

В Пакистане не менее четырех правоохранителей погибли при атаке террориста-смертника По меньшей мере четыре сотрудника службы безопасности погибли, еще пятеро получили ранения в результате атаки террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Другие страны
27 октября 2024 г. 02:06
В Пакистане не менее четырех правоохранителей погибли при атаке террориста-смертника

По меньшей мере четыре сотрудника службы безопасности погибли, еще пятеро получили ранения в результате атаки террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Согласно информации, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в районе Мир Али в Северном Вазиристане недалеко от границы с Афганистаном. Начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в пост правоохранителей, в результате чего погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Они госпитализированы в критическом состоянии.

Ряд СМИ сообщает о восьми погибших, в том числе двое солдат, четверо полицейских и двое гражданских лиц. Утверждается, что ответственность за нападение взяли на себя боевики, связанные с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (TTP).

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