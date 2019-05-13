​В Пакистане четыре человека погибли в результате взрыва

Четыре полицейских стали жертвами взрыва на рынке в городе Кветта на западе Пакистана, еще девять человек пострадали, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Абдула Раззака Чиму.

По словам Чимы, среди пострадавших в результате взрыва - двое полицейских и семь гражданских лиц, их доставили в больницы.

На место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район. К настоящему моменту причина взрыва не установлена, отмечает издание.