В Пакистане более десяти человек стали жертвами стихийного бедствия

В Пакистане более десяти человек стали жертвами стихийного бедствия

В пакистанской провинции Пенджаб более десяти человек погибли из-за последствий обрушившихся на регион сильных ливней и шторма.

Об этом передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщает региональные службы спасения и управления стихийными бедствиями.

"Внезапные наводнения, вызванные сильными дождями в округе Сват, охватили несколько районов. Жертвами стали по меньшей мере 10 человек, десятки оказались в затруднительном положении", -сообщают службы.

Глава Регионального управления по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA) Ирфан Али Катиа заявил, что непогода в регионе продлится до 1 июля, и подчеркнул необходимость подготовки населения к возможным последствиям.

Гюльнар Махмудова