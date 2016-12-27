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    В Пакистане более 20 человек умерли от отравления алкоголем

    Ядовитый напиток произвели сами местные жители к Рождеству

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Пакистане как минимум 21 человек умер от отравления нелегальным алкоголем, десятки людей находятся в больнице. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

    Инцидент произошел на Рождество в городе Тоба-Тек-Сингх, который находится в 330 км от столицы страны Исламабада.

    Среди пострадавших в основном христиане, которые жили отдельной колонией в городе.

    Ядовитый напиток произвели сами местные жители к Рождеству.

    Официально в Пакистане продажа и потребление алкоголя для мусульман запрещены. Иностранцам и религиозным меньшинствам алкоголь продается также с большими ограничениями.

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