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В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

​В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

Двадцать один человек погиб и четверо получили ранения после падения пассажирского автобуса в реку Инд в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.

Автобус следовал из Равалпинди в высокогорный пакистанский город Скарду.

По данным представителя правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фарака, среди погибших двое детей. Он также сообщил, что из реки извлечены девять тел.

Двое пострадавших доставлены вертолетами армии Пакистана в госпиталь.

В связи с инцидентом ведется расследование.

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