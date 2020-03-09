​В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

Двадцать один человек погиб и четверо получили ранения после падения пассажирского автобуса в реку Инд в Пакистане.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.
Автобус следовал из Равалпинди в высокогорный пакистанский город Скарду.
По данным представителя правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фарака, среди погибших двое детей. Он также сообщил, что из реки извлечены девять тел.
Двое пострадавших доставлены вертолетами армии Пакистана в госпиталь.
В связи с инцидентом ведется расследование.