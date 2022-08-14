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В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений

В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали 186 человек.
Другие страны
14 августа 2022 г. 06:37
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений

Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали 186 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Dunya News.

По информации чрезвычайных служб провинции, за последние несколько недель в Белуджистане погибли в результате дождей и наводнений 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, еще 75 человек получили травмы, говорится в заявлении.

Также, дожди и наводнения уничтожили более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, разрушили или повредили 18 087 жилищ и нанесли ущерб 16 мостам в провинции, уточняет телеканал.

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