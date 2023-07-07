О нас

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров.
Другие страны
7 июля 2023 г. 08:24
В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Dawn.

По его информации, Асиф Бхатти, 45-летний преподаватель университета и местный альпинист, который оказался в беспомощном положении из-за снежной слепоты в высокогорном хребте Нанга Парбат (один из самых опасных для восхождения "восьмитысячников" - ред.) в Пакистане, сумел благополучно добраться до базового лагеря через пять дней.

Каррар Хайдри, секретарь пакистанского клуба "Альп", подтвердил информацию и сообщил, что Асиф Бхатти в воскресенье был вынужден остаться в 4-м лагере на высоте 7500 метров из-за снежной слепоты при попытке восхождения на гору высотой 8 126 метров.

Бхатти намеревался подняться на вершину с командой иностранных альпинистов. Он связался с другими участниками экспедиции, чтобы попросить о помощи, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, получив сообщение от Бхатти, поспешил ему на помощь.

Они начали спуск во вторник и к вечеру достигли 3-го лагеря. Наземная спасательная миссия также готовилась помочь Бхатти, ожидая, пока вертолет достигнет 2-го лагеря. Поскольку вертолет не смог взлететь из-за плохой погоды, команда из двух человек начала восхождение из базового лагеря на вершину Нанга Парбат, чтобы присоединиться к двум альпинистам, спускающимся из 3-го лагеря. Они встретились спустя день, в среду, после чего все четверо начали спуск во 2-й лагерь.

В четверг утром вертолеты пакистанской армии вылетели из Скарду в Нанга-Парбат, но плохая погода снова помешала спасательной операции. Позже, в четверг вечером всем четверым альпинистам удалось добраться до базового лагеря. Бхатти доставят в Скарду на армейском вертолете.

Представитель Бхатти выразил благодарность всем участникам спасательной операции, особого отметив мужество азербайджанского альпиниста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda azərbaycanlı alpinist 7 500 metr yüksəklikdə qalmış müəllimi xilas edib

Экслюзивные новости

Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi