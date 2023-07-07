В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров.

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Dawn.

По его информации, Асиф Бхатти, 45-летний преподаватель университета и местный альпинист, который оказался в беспомощном положении из-за снежной слепоты в высокогорном хребте Нанга Парбат (один из самых опасных для восхождения "восьмитысячников" - ред.) в Пакистане, сумел благополучно добраться до базового лагеря через пять дней.

Каррар Хайдри, секретарь пакистанского клуба "Альп", подтвердил информацию и сообщил, что Асиф Бхатти в воскресенье был вынужден остаться в 4-м лагере на высоте 7500 метров из-за снежной слепоты при попытке восхождения на гору высотой 8 126 метров.

Бхатти намеревался подняться на вершину с командой иностранных альпинистов. Он связался с другими участниками экспедиции, чтобы попросить о помощи, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, получив сообщение от Бхатти, поспешил ему на помощь.

Они начали спуск во вторник и к вечеру достигли 3-го лагеря. Наземная спасательная миссия также готовилась помочь Бхатти, ожидая, пока вертолет достигнет 2-го лагеря. Поскольку вертолет не смог взлететь из-за плохой погоды, команда из двух человек начала восхождение из базового лагеря на вершину Нанга Парбат, чтобы присоединиться к двум альпинистам, спускающимся из 3-го лагеря. Они встретились спустя день, в среду, после чего все четверо начали спуск во 2-й лагерь.

В четверг утром вертолеты пакистанской армии вылетели из Скарду в Нанга-Парбат, но плохая погода снова помешала спасательной операции. Позже, в четверг вечером всем четверым альпинистам удалось добраться до базового лагеря. Бхатти доставят в Скарду на армейском вертолете.

Представитель Бхатти выразил благодарность всем участникам спасательной операции, особого отметив мужество азербайджанского альпиниста.