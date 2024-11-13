В Пакистане автобус упал в реку, есть погибшие

Автобус с 27 пассажирами упал в реку Инд на севере Пакистана, в результате чего погибли 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей Гилгит-Балтистана.
Двенадцать из оставшихся пассажиров пропали без вести, а один пассажир выжил в аварии, отделавшись травмами. По предварительной информации властей, авария произошла из-за превышения скорости и потери водителем контроля над транспортным средством.
По данным местной телекомпании Geo, автобус был частью свадебной процессии, направлявшейся в пакистанский район Чаквал.