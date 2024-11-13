О нас

В Пакистане автобус упал в реку, есть погибшие

В Пакистане автобус упал в реку, есть погибшие Автобус с 27 пассажирами упал в реку Инд на севере Пакистана, в результате чего погибли 14 человек.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 05:12
В Пакистане автобус упал в реку, есть погибшие

Автобус с 27 пассажирами упал в реку Инд на севере Пакистана, в результате чего погибли 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей Гилгит-Балтистана.

Двенадцать из оставшихся пассажиров пропали без вести, а один пассажир выжил в аварии, отделавшись травмами. По предварительной информации властей, авария произошла из-за превышения скорости и потери водителем контроля над транспортным средством.

По данным местной телекомпании Geo, автобус был частью свадебной процессии, направлявшейся в пакистанский район Чаквал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda avtobus çaya düşüb, 14 nəfər ölüb, itkin düşənlər var

Другие новости из категории

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5
13 ноября 2024 г. 05:43
США заявили о планах углублять сотрудничество с Индонезией в сфере безопасности
США заявили о планах углублять сотрудничество с Индонезией в сфере безопасности
13 ноября 2024 г. 04:18
СМИ: Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
СМИ: Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
13 ноября 2024 г. 03:49
В Мексике снизят стоимость базовой потребительской корзины
В Мексике снизят стоимость базовой потребительской корзины
13 ноября 2024 г. 03:26
Инфляция в Аргентине с начала года достигла 107%
Инфляция в Аргентине с начала года достигла 107%
13 ноября 2024 г. 02:47
Пентагон: США располагают более чем $7 млрд на помощь Киеву по линии PDA
Пентагон: США располагают более чем $7 млрд на помощь Киеву по линии PDA
13 ноября 2024 г. 02:24
Израиль заявил об уничтожении ракетных цехов Хезболлах в районе Бейрута
Израиль заявил об уничтожении ракетных цехов "Хезболлах" в районе Бейрута
13 ноября 2024 г. 01:59
Пентагон: Хуситы обстреляли два американских ракетных эсминца
Пентагон: Хуситы обстреляли два американских ракетных эсминца
13 ноября 2024 г. 01:33
СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований
СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований
13 ноября 2024 г. 00:56
В США ввели 30-тидневный запрет на полеты гражданских самолетов в Гаити
В США ввели 30-тидневный запрет на полеты гражданских самолетов в Гаити
13 ноября 2024 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi