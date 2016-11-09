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    В Пакистане автобус упал в пропасть

    Причины инцидента не уточняются

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек стали жертвами падения автобуса в пропасть в провинции Белуджистан на западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.

    "Погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе женщины и дети, однако точное число женщин и детей назвать нельзя", — заявил представитель полиции.

    Еще около десять человек пострадали, среди них также есть дети и женщины. Все они доставлены в больницу.

    Причины инцидента не уточняются.

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