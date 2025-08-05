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В Пакистане арестованы 120 активистов партии Имрана Хана

В Пакистане арестованы 120 активистов партии Имрана Хана В Пакистане полиция в ходе рейдов арестовала 120 активистов, которые планируют провести акцию протеста во вторник.
Другие страны
5 августа 2025 г. 12:18
В Пакистане арестованы 120 активистов партии Имрана Хана

В Пакистане полиция в ходе рейдов арестовала 120 активистов, которые планируют провести акцию протеста во вторник.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили представители службы безопасности.

Большинство задержаний было произведено в восточном городе Лахор, где партия находящегося в заключении уже второй год Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" объявила о проведении крупнейшей демонстрации, а также протестов в других местах.

По словам же представителя партии Зульфикара Бухари, в Лахоре были арестованы по меньшей мере 200 активистов.

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Версия на английском языке Pakistan police arrest 120 workers of ex-PM Imran Khan's party ahead of protest
Версия на азербайджанском языке Pakistanda İmran Xanın partiyasının 120 fəalı həbs edilib

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