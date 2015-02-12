В Пакистане арестованы 12 талибов, напавших на школу в Пешаваре

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Пакистанские военные арестовали 12 боевиков движения "Талибан", в конце декабря 2014 года участвовавших в нападении на школу в Пешаваре, при котором погибли более 150 человек, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

После нападения на школу в Пешаваре 16 декабря прошлого года, когда погибли 150 человек, включая более 130 школьников, власти Пакистана приняли национальный план по борьбе с терроризмом. Было проведено более 16 тысяч спецопераций, в ходе которых были задержаны более 12 тысяч человек, 140 из которых подозреваются в связях с террористами.

Как заявил в четверг глава пресс-службы пакистанской армии Асим Баджва, шестеро из талибов были арестованы в соседнем Афганистане по наводке пакистанских спецслужб. При этом он не уточнил, где именно были задержаны боевики. По словам главы пресс-службы армии Пакистана, предполагается, что всего в нападении на школу участвовали 27 исламистов, девять из которых к настоящему моменту уже ликвидированы.



