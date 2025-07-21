В Пакистане арестованы 11 человек после появления вирусного видео "убийства чести"

В Пакистане арестованы 11 человек после появления вирусного видео "убийства чести"

Власти Пакистана арестовали 11 подозреваемых после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором женщина и мужчина были застрелены за то, что вступили в брак против воли своих семей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

“Это было так называемое убийство чести” – об этом сообщили власти.

“Одиннадцать подозреваемых были арестованы. В отношении всех причастных лиц возбуждено дело, они будут привлечены к ответственности”, - об этом заявил главный министр провинции Сарфраз Бугти.

Согласно источнику, пара, личности которой не разглашаются, была застрелена по приказу местного племенного совета в прошлом месяце в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.