В Пакистане арестована дочь экс-премьера страны

Глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа Марьям Наваз арестована, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Марьям Наваз арестована. Национальное бюро по борьбе с коррупцией задержало ее в Лахоре, нам не сообщили о причинах или основаниях для ее ареста", - заявила официальный представитель партии Марьям Аурангзеб.

Напомним, что 24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Его дочь Марьям Наваз также подозревается в коррупционной деятельности, в 2018 году она уже находилась под стражей, однако ее освободили до принятия судом окончательного решения по делу. 8 августа она должна была давать показания Национальному бюро по борьбе с коррупцией, однако была задержана незадолго до этого.