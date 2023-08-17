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В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви

В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви По меньшей мере 100 человек арестованы в провинции Пенджаб за нападения на христианские церкви на фоне слухов о якобы совершенных их прихожанами оскорблениях Корана и богохульстве.
Другие страны
17 августа 2023 г. 12:21
В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви

По меньшей мере 100 человек арестованы в провинции Пенджаб за нападения на христианские церкви на фоне слухов о якобы совершенных их прихожанами оскорблениях Корана и богохульстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

Полиция сообщила о том, что обстановка в городе Файсалабад, где в среду произошли нападения мусульман на христианские церкви, сейчас нормализована и находится под контролем властей. В город введены 6 тыс. сотрудников полицейского спецназа, район проживания христиан взят под усиленную охрану. В Файсалабаде запрещены скопления людей и приняты другие необходимые меры для предотвращения беспорядков.

Нападения на пять христианских церквей произошли после того, как в соцсетях стали распространяться фото и видео сожженных страниц Корана с указанием на то, что это якобы сделали два члена местной христианской общины. После этого начались нападения на церкви.

Как отмечают местные СМИ, радикализация настроений мусульман в Файсалабаде, приведшая к погромам, произошла под влиянием инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции и Нидерландах.

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