В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви

В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви

По меньшей мере 100 человек арестованы в провинции Пенджаб за нападения на христианские церкви на фоне слухов о якобы совершенных их прихожанами оскорблениях Корана и богохульстве.

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