В Пакистане 8 человек погибли при взрыве ракетного боеприпаса

По меньшей мере восемь человек погибли в результате детонации ракетного боеприпаса в районе Кандхкот округа Кашмор, расположенном в пакистанской провинции Синд.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате детонации ракетного боеприпаса в районе Кандхкот округа Кашмор, расположенном в пакистанской провинции Синд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета News.

По данным полиции, боеприпас нашли местные дети, игравшие на одном из сельскохозяйственных участков, после чего принесли находку домой, где снаряд и взорвался.

Власти провинции потребовали от правоохранительных органов подробный отчет об инциденте, в частности о том, каким образом ракетный снаряд оказался в Кандхоте.