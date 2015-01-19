​В Пакистане 600 человек арестованы по подозрению в терроризме

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Полиция Пакистана задержала 604 человека в ходе двухдневного контртеррористического рейда.
Как передает Report, об этом сообщает NDTV.
Отмечается, что правоохранителям удалось конфисковать большое количество оружия в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
В числе заключенных 125 нелегальных мигрантов из Афганистана.
Также сотрудники полиции провели проверки в 1392 учебных заведениях, где они посоветовали усилить меры безопасности.
Операции были инициированы через месяц после ликвидации по меньшей мере 150 боевиков на северо-западе страны.
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