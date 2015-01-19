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    ​В Пакистане 600 человек арестованы по подозрению в терроризме

    Провоохранителям удалось конфисковать большое количество оружия

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Полиция Пакистана задержала 604 человека в ходе двухдневного контртеррористического рейда.

    Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

    Отмечается, что правоохранителям удалось конфисковать большое количество оружия в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

    В числе заключенных 125 нелегальных мигрантов из Афганистана.

    Также сотрудники полиции провели проверки в 1392 учебных заведениях, где они посоветовали усилить меры безопасности.

    Операции были инициированы через месяц после ликвидации по меньшей мере 150 боевиков на северо-западе страны.

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