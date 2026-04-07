В Пакистане 5 полицейских получили ранения из-за взрыва самодельного устройства

В результате взрыва в городе Лакки-Марват (Пакистан) пострадали по меньшей мере пять полицейских, в том числе один офицер.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на местную полицию.

Террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на мотоцикле, припаркованном на обочине дороги, которое позже взорвалось. Пострадавшие полицейские были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

"Целью взрыва был полицейский патруль из полицейского участка Шахбазхел", - сообщили в полиции.

За последние несколько месяцев в нескольких районах провинции Хайбер-Пахтунхва - включая Банну, Пешавар, Карак, Лакки-Марват и Баджаур - произошла серия нападений на полицейские силы.