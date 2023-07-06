В Пакистане 30-летний мужчина заразился пожирающей мозг амебой

В Пакистане в городе Лахор 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой под названием Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера).

В Пакистане в городе Лахор 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой под названием Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера).

Как передает Report, об этом пишет газета Pakistan Observer, ссылаясь на органы здравоохранения.

Уточняется, что мужчину с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью госпитализировали в медицинское учреждение в воскресенье. На следующий день анализы подтвердили присутствие Naegleria fowleri, известной как "поедающая мозг" амеба. Пациент скончался.

Также по информации издания, это первый случай заражения данной инфекцией в Лахоре, и четвертый - в стране.