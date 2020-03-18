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В Пакистане 237 человек заболели коронавирусом

​В Пакистане 237 человек заболели коронавирусом

Новым коронавирусом в Пакистане заболели 237 человек. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Dawn. 

Согласно данным Национального института здравоохранения и сообщения местных властей, наибольшее число заболевших - 172 - в провинции Синд.

С целью не допустить распространение коронавируса правительство провинции Синд накануне объявило о закрытии офисов, торговых центров, ресторанов и общественных парков на 15 дней. На этот же срок прекращены поездки междугородних автобусов.

Учебные заведения в провинции будут закрыты до 30 мая, запрещено проведение многочисленных собраний, свадеб и конференций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. 

В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.

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