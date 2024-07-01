В Пакистане 19 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 19 заключенных, 6 из которых ожидали приведения в исполнение приговора о смертной казни по обвинению в терроризме, совершили побег из тюрьмы в городе Равалакот в пакистанской зоне Кашмира.

По меньшей мере 19 заключенных, 6 из которых ожидали приведения в исполнение приговора о смертной казни по обвинению в терроризме, совершили побег из тюрьмы в городе Равалакот в пакистанской зоне Кашмира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Еще один заключенный при побеге получил ранение и позднее умер в тюремной больнице. Правоохранительные органы объявили в розыск бежавших, среди которых в том числе были уголовные преступники, отбывавшие 25-летние и другие длительные сроки заключения.

Восемь служащих тюрьмы Равалакота задержаны на время проведения расследования обстоятельств побега. Власти также уволили несколько чиновников, отвечавших за работу тюрем.