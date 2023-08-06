В Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 15 пассажиров погибли и еще 50 пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах.
Как передает
По ее информации, в настоящее время проводятся спасательные работы. В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Дополнительным бригадам спасателей понадобится три часа, чтобы добраться до места происшествия. Из-за аварии движение поездов на этом пути приостановлено.
Причины инцидента уточняются.