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В Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов

В Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов По меньшей мере 15 пассажиров погибли и еще 50 пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах.
Другие страны
6 августа 2023 г. 14:28
В Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 15 пассажиров погибли и еще 50 пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

По ее информации, в настоящее время проводятся спасательные работы. В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Дополнительным бригадам спасателей понадобится три часа, чтобы добраться до места происшествия. Из-за аварии движение поездов на этом пути приостановлено.

Причины инцидента уточняются.

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