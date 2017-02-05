 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Пакистане 14 человек погибли в результате схода лавины

    Лавина накрыла одну из деревень, расположенных в горном районе Шер Шал

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек, включая шесть детей, погибли в результате схода лавины в пакистанском округе Читрал.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти.

    Лавина накрыла одну из деревень, расположенных в горном районе Шер Шал. В результате 25 домов были погребены под толщей снега, еще пять полностью разрушены. 

    По данным полиции, семь сотрудников служб безопасности пострадали в результате другого схода лавины на КПП рядом с пакистано-афганской границей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi