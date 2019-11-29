В Пакистане 10 человек пострадали при взрыве

По меньшей мере 10 человек получили ранения при взрыве, который прогремел в городе Лахор на северо-востоке Пакистана.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает газета Doon.

"Предположительно взорвался пакет, оставленный одним из пассажиров в моторикше", - отмечается в заявлении. "10 человек пострадали, включая водителя рикши, - говорится в заявлении управления по борьбе с терроризмом провинции Пенджаб. - Почти все пострадавшие - случайные прохожие".

"После предварительного расследования было установлено, что инцидент не был случайностью", - рассказал заместитель генерального директора полиции Лахора Инам Вахид. "Предварительно установлено, что вес взрывной части составил от 3 до 5 кг, - добавил он. - В качестве поражающего элемента были использованы шарики от подшипников".

Полиция проводит следственные действия по поиску организатора нападения и установлению обстоятельств произошедшего.