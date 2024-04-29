В Пакистане при взрыве на угольной шахте пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре шахтера получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в округе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

По меньшей мере четыре шахтера получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в округе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на угольной шахте в районе Али Шерзай, расположенном в центральной части округа. В результате взрыва шесть горняков оказались под завалами. Причина происшедшего пока не установлена.

На месте инцидента продолжается спасательная операция. Четыре шахтера спасены и доставлены в ближайшую больницу.