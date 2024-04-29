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В Пакистане при взрыве на угольной шахте пострадали четыре человека

В Пакистане при взрыве на угольной шахте пострадали четыре человека По меньшей мере четыре шахтера получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в округе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 13:07
В Пакистане при взрыве на угольной шахте пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре шахтера получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в округе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на угольной шахте в районе Али Шерзай, расположенном в центральной части округа. В результате взрыва шесть горняков оказались под завалами. Причина происшедшего пока не установлена.

На месте инцидента продолжается спасательная операция. Четыре шахтера спасены и доставлены в ближайшую больницу.

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Версия на английском языке 2 workers go missing in Pakistan coal mine blast
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