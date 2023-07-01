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В ПА ОБСЕ будет спецкомитет по Украине

В ПА ОБСЕ будет спецкомитет по Украине Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе создает специальный комитет по Украине.
Другие страны
1 июля 2023 г. 15:48
В ПА ОБСЕ будет спецкомитет по Украине

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе создает специальный комитет по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Павел Фролов (фракция «Слуга народа»).

"Уже в первый день летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в канадском Ванкувере было принято важное решение о создании специального комитета по Украине для консультаций между парламентариями 57 стран-участниц по вопросам помощи народу Украины из-за вторжение России", - написал Фролов в Фейсбуке в субботу.

Он также отметил, что в резолюции, предложенной украинской делегацией, Ассамблея призвала государства-члены ОБСЕ поддержать создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских военных преступников, а также осудить российскую государственную идеологию.

"Совету Министров ОБСЕ рекомендовали признать Россию нарушителем принципов и обязательств ОБСЕ и на этом основании игнорировать любое ее несогласие (право вето) относительно решений по Украине в соответствии с Пражским документом ОБСЕ 1992 г. Все последующие решения руководящих органов Ассамблеи о месте проведения сессий ПА ОБСЕ должны базироваться на запрете страны-хозяина выдавать визы российской делегации", - рассказал Фролов.

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Версия на английском языке OSCE PA to have special committee on Ukraine

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