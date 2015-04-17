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    ​В озере в Бразилии выловлено 37 тонн погибшей рыбы

    Экологи бьют тревогу

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Рио-де-Жанейро экологи бьют тревогу в связи с массовой гибелью рыбы в озере, где должны проходить соревнования гребцов в ходе Олимпийских игр.

    Как передает Report, местные жители жалуются на удушающий запах вокруг озера.

    Как сообщили власти города, выловлено около 37 тонн рыбы, которая погибла из-за резкого падения температуры воды после сильных дождей.

    Но ученые из местного университета утверждают, что причиной гибели рыбы стало загрязнение озера. 

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