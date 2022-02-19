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В Оттаве при разгоне протеста задержаны более ста человек

В Оттаве при разгоне протеста задержаны более ста человек Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает полиция города.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 09:48
В Оттаве при разгоне протеста задержаны более ста человек

Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает полиция города.

"Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении в Twitter полиции к протестующим.

В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.

Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо.

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Версия на азербайджанском языке Ottavada aksiyanın dağıdılması zamanı 100-dən çox etirazçı saxlanılıb

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