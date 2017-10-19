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    В отношении заместителя Масуда Барзани возбуждено уголовное дело

    Верховный суд Ирака принял решение об аресте Косрета Расула

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Верховный суд Ирака принял решение об аресте Косрета Расула, заместителя главы Курдской автономной провинции на севере страны Масуда Барзани.

    Как передает Report со ссылкой на Ajanshaber, об этом сообщил пресс-секретарь суда Абдусаттар Байарактар.

    Согласно сообщению, К.Расул назвал центральную власть Ирака и связанные с ним военные объединения "оккупационными силами". Из-за этого заявления в его отношении было возбуждено уголовное дело.

    Отметим, что Косрет Расул также является главой военизированных формирований автономии под названием "пешмерга".

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