В отношении заместителя Масуда Барзани возбуждено уголовное дело

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Верховный суд Ирака принял решение об аресте Косрета Расула, заместителя главы Курдской автономной провинции на севере страны Масуда Барзани.

Как передает Report со ссылкой на Ajanshaber, об этом сообщил пресс-секретарь суда Абдусаттар Байарактар.

Согласно сообщению, К.Расул назвал центральную власть Ирака и связанные с ним военные объединения "оккупационными силами". Из-за этого заявления в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Косрет Расул также является главой военизированных формирований автономии под названием "пешмерга".