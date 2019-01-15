В отношении Трампа начато еще одно расследование

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Специальный прокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер начал еще одно расследование в отношении президента США Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на The Daily Beast.

Согласно публикации, Р.Мюллер заинтересовался обстоятельствами завтрака, который провел американский лидер 18 января 2017 года накануне инаугурации.

Как указывается, на нем присутствовали около 60 человек, в том числе экс-глава комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес, бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, а также представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Дании, Японии и т.д.

Уточняется, что данная проверка является частью расследования в отношении расходов Трампа на инаугурацию. В частности, рассматривается версия о том, что взносы могли поступить от иностранных источников.