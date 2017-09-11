В отношении Саакашвили возбудили уголовное дело

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Украинская полиция сообщила об открытии уголовного производства в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после его проникновения в страну.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

«Полиция Львова по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе «Шегини» внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.