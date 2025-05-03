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В отношении РФ до настоящего времени введены почти 29 тыс. санкций

В отношении РФ до настоящего времени введены почти 29 тыс. санкций В отношении России начиная с 2014 года были введены почти 29 тыс. санкций, в основном со стороны США, Канады и Швейцарии.
Другие страны
3 мая 2025 г. 11:23
В отношении РФ до настоящего времени введены почти 29 тыс. санкций

В отношении России начиная с 2014 года были введены почти 29 тыс. санкций, в основном со стороны США, Канады и Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.

Так, по состоянию на конец апреля 2025 года было введено около 28 937 не торговых санкций. Из них 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года.

Больше всего ограничений ввели США - 25,5% от всех введенных странами мер, или 7 384. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3 639) и Швейцария с долей в 11,3% (3 266).

Далее идут Норвегия, которая ввела около 2 678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-ый пакет санкций, и Исландия, дублирующая европейские санкции, - по 2 482 ограничения (по 8,6%), а также Великобритания, которая ввела 2 078 санкций (7,2%).

Замкнули десятку Новая Зеландия с 1 860 санкциями (6,4%), Австралия, которая ввела 1 598 ограничений (5,5%), и Япония - 1 441 (5%).

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