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В отношении президента Перу начато предварительное расследование из-за гибели протестующих

В отношении президента Перу начато предварительное расследование из-за гибели протестующих Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и председателя правительства Альберто Отаролы в связи с гибелью участников протестов в декабре прошлого года.
Другие страны
7 января 2023 г. 08:23
В отношении президента Перу начато предварительное расследование из-за гибели протестующих

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и председателя правительства Альберто Отаролы в связи с гибелью участников протестов в декабре прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Прокуратура республики постановила провести предварительное производство по жалобам в отношении президента республики Дины Болуарте, Альберто Отаролы, исполнявшего обязанности министра обороны, экс-министра внутренних дел Сесара Сервантеса и других", - говорится в тексте.

Как уточняет ведомство, предметом расследования должна стать "гибель людей во время манифестаций, которые проходили в декабре 2022 года".

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур.

В столкновениях во время антиправительственных выступлений погибли около 30 человек, сотни пострадали.

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