В отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Так, украинская прокуратура заподозрила Порошенко в превышении служебных полномочий.

Отмечается, что П.Порошенко подозревают в причастности к хищению более 227 млн долларов США.

Напомним, что накануне в отношении украинского экс-президента было возбуждено уголовное дело по факту возможной государственной измены в связи с инцидентом в Керченском проливе.