В отеле в Венесуэле найден мёртвым генерал, связанный с экс-главой разведки

Генерал Хесус Альберто Эрнандес, связанный с бывшим руководителем Боливарианской службы национальной разведки Мануэлем Фигерой, был обнаружен мёртвым в одном из столичных отелей Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 17 мая, сообщает El Pitazo.

Эрнандеса нашли одетым в военную форму с пистолетом в руке. По некоторым данным, он мог покончить с собой. Сейчас власти Венесуэлы начали расследование смерти.

Отмечается, что генерал был связан с руководителем Национальной разведки Фигерой, которого считают одним из руководителей неудачного выступления военных против президента Николаса Мадуро.