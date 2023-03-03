В Основном суде Подгорицы мужчина взорвал бомбу, сам погиб, ранил 5 человек

39-летний мужчина взорвал в пятницу гранату в холле Основного суда Подгорицы.

39-летний мужчина взорвал в пятницу гранату в холле Основного суда Подгорицы.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Злоумышленник погиб, ранения получили еще пять человек, находившихся поблизости. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Улицы возле здания суда перекрыты. В районе возникли большие пробки.

Как ранее сообщила компания "Радио и телевизия Црне Горе", неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. В тот момент там находилось большое число людей.

15.20

Взрыв прогремел в пятницу в Основном суде черногорской столицы Подгорицы, есть погибшие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания "Радио и телевизия Црне Горе".

По ее данным, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание. В тот момент в суде находилось большое число людей. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции.