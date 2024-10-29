В Осло трамвай врезался в магазин, пострадали четыре человека

В центре Осло 29 октября трамвай врезался в магазин, в результате чего пострадали водитель и, как минимум, еще три человека.

В центре Осло 29 октября трамвай врезался в магазин, в результате чего пострадали водитель и, как минимум, еще три человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Reuters" со ссылкой на норвежскую полицию.

По данным полиции, в момент столкновения в трамвае находилось около 20 пассажиров.

На кадрах с места происшествия видно, как синий трамвай врезался в компьютерный магазин на первом этаже четырехэтажного здания в центре норвежской столицы.

"Мы работаем над тем, чтобы оценить масштабы инцидента, но магазину нанесен большой ущерб", - говорится в заявлении полиции.

На месте происшествия работают спасательные службы.

"Здание эвакуировано и будет проверено на предмет структурных повреждений", - сообщила полиция.