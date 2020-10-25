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В Осло прошла первая акция против ограничений из-за коронавируса

В Осло прошла первая акция против ограничений из-за коронавируса Несколько десятков человек провели в воскресенье акцию у норвежского парламента против мер правительства страны, принятых из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
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25 октября 2020 г. 20:00
В Осло прошла первая акция против ограничений из-за коронавируса

Несколько десятков человек провели в воскресенье акцию у норвежского парламента против мер правительства страны, принятых из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Всего на акцию собралось порядка 150 человек, хотя организаторы рассчитывали на более масштабное число участников. По данным издания Faktisk, это была первая протестная демонстрация такого рода в Норвегии, до этого люди выражали свое несогласие введенными ограничениями в основном в соцсетях.

"Мы считаем, что действия правительства в связи с пандемией были ошибочны", - отметил один из организаторов акции Надер Эйде. По его мнению, "неверная информация, которая подавалась людям через СМИ, явно используется властями в политической игре". Демонстранты уверяют, что для введенных жестких мер нет достаточного обоснования. Они напомнили, что похожие акции проходят и в других странах.

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