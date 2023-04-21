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В Осло пройдет неформальная встреча глав МИД стран НАТО 

В Осло пройдет неформальная встреча глав МИД стран НАТО  Неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Осло 31 мая - 1 июня.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 21:52
В Осло пройдет неформальная встреча глав МИД стран НАТО 

Неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Осло 31 мая - 1 июня.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы альянса.

"Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Осло (Норвегия) 31 мая - 1 июня под председательством генсека Йенса Столтенберга", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что подробности повестки дня будут сообщены позднее.

Сейчас главной темой всех встреч альянса является конфликт на Украине и военные поставки этой стране.

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Версия на азербайджанском языке Osloda NATO xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək

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