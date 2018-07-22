В Осло открыли памятник жертвам Брейвика

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Памятник жертвам двойного теракта, устроенного Андерсом Брейвиком ровно семь лет назад, открыли в воскресенье в правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Aftenposten.

Монумент представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена погибших и их возраст. Примыкающая к ней горизонтальная поверхность засыпана кусочками стекла, символизирующими битое стекло, покрывшее после взрыва бомбы соседние с правительственным кварталом улицы.

В столицу королевства из Брюсселя прибыл руководитель предыдущего правительства Норвегии Йенс Столтенберг, сейчас занимающий пост генерального секретаря НАТО. "Важно использовать 22 июля для мобилизации сил против ненависти, которая оказалась сильнее и глубже, чем мы предполагали", - сказал он в интервью Норвежскому телеграфному бюро. Столтенберг подчеркнул, что считает необходимым лично отдать дань уважения погибшим и раненым, так как события 22 июля имеют для него "большое личное значение".

Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения после того, как организовал в Норвегии двойной теракт. 22 июля 2011 года он привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни получили ранения.

В тот же день он открыл огонь по людям, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем норвежского государства, одной из которых он считал наличие в стране множества мигрантов.