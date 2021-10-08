В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год.

Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год.

Как напоминает Report, в 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В соответствии с последней волей ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В этом году на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций, а общее количество кандидатов составляет 329 - одно из самых больших в истории награды (на третьем месте). Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.