О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год.
Другие страны
8 октября 2021 г. 08:25
В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год.

Как напоминает Report, в 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В соответствии с последней волей ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В этом году на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций, а общее количество кандидатов составляет 329 - одно из самых больших в истории награды (на третьем месте). Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi