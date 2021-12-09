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В Осло более 140 человек заразились коронавирусом на корпоративе

В Осло более 140 человек заразились коронавирусом на корпоративе Число людей, заразившихся коронавирусом на предрождественском корпоративе в ресторане в Осло, увеличилось уже до более 140.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 18:53
В Осло более 140 человек заразились коронавирусом на корпоративе

Число людей, заразившихся коронавирусом на предрождественском корпоративе в ресторане в Осло, увеличилось уже до более 140.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг Норвежский институт здравоохранения.

"К настоящему моменту у около 70% (80 человек) из чуть более ста участников корпоратива [компании Scatec] в районе Акер Брюгге после мероприятия было выявлено заражение коронавирусом. У 17 человек подтверждено заражение омикрон-штаммом. Мы полагаем, что им заразилось большинство", - говорится в сообщении.

Кроме того, инфицированы после посещения ресторана, где 26 ноября прошло мероприятие, также более 60 человек, которые не являлись участниками корпоратива, но находились в тот вечер в том же заведении.

Всего речь идет в данный момент о более чем 140 заразившихся. При этом большинство участников вечеринки сообщили медикам, что были полностью вакцинированы от коронавируса в мае - ноябре 2021 года. Все участники перед мероприятием сделали экспресс-тест, давший отрицательный результат, при этом восемь из них сообщили, что в двухнедельный период до корпоратива выезжали за границу.

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