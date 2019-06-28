​В Осаке стартовал саммит "Большой двадцатки"

В японском городе Осака стартовал саммите "Большой двадцатки" (G20). Как сообщает Report, в ходе двухдневной встречи лидеры 37 стран и международных организаций обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

В ходе саммита будет проведено несколько сессий, в том числе специальная сессия, посвященная вопросам цифровой экономики.

Основными темами мероприятия станут вопросы развития цифровой экономики, Глобальной торговли и инвестиций, инновации, вопросы изменения климата и борьбы с загрязнением морей пластиковыми отходами, здравоохранения.

Также в рамках саммита японское председательство организует ряд культурных мероприятий, а также выставку, чтобы ознакомить гостей с обычаями и традициями Японии.

На саммите принимают участие президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзинпинь, президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Джэ Ин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер и другие. Также в этом году в качестве приглашенных стран принимают участие главы государств и правительств Чили, Египта, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Испании, Тайланда и Вьетнама.